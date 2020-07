Javier Tebas répond à Pep Guardiola

Soulagé par le Tribunal arbitral du sport (TAS), Manchester City a échappé à une suspension de deux ans de coupe d’Europe. Un jugement suite auquel Pep Guardiola s’était exprimé en demandant aux détracteurs des Citizens de bien vouloir arrêter leurs attaques permanentes. Estimant que son club avait bien fait les choses, le coach espagnol avait ainsi répondu notamment à José Mourinho, Jürgen Klopp et à Javier Tebas, farouche opposant aux méthodes des nouveaux riches. Mais ce dernier n’a pas manqué de répondre à son compatriote.

« Je crois que Manchester City jouera la Ligue des Champions la saison prochaine pas parce qu’ils n’ont pas bien fait les choses, mais parce que le TAS n’a pas fait son travail. Le TAS les a sanctionnés d’une amende de 10 M€. De ce que j’ai lu dans la presse, ils ont été sanctionnés parce qu’ils n’ont pas collaboré avec l’UEFA. Pour quelle raison ? City a-t-il caché des documents ? J’aimerais bien voir le jugement final. Si on peut, parce que nous n’avons pas pu avoir non plus celui du PSG, sur lequel le TAS a passé beaucoup de temps. Le jour où je pourrai le lire, je dirai à Guardiola ce dont je suis convaincu : Manchester City n’a pas bien fait les choses », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à ESPN.