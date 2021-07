PSG : le numéro d'Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

C'est fait. Achraf Hakimi est Parisien. L'international marocain s'est engagé pour cinq ans en faveur du Paris Saint-Germain, qui a déboursé 60 millions d'euros plus divers bonus pour convaincre l'Inter de le lâcher.

Et à Paris, le joueur formé au Real Madrid portera le numéro 2, comme l'a indiqué le PSG via son site officiel. Un numéro qui appartenait jusqu'à peu à l'emblématique Thiago Silva. On souhaite au Marocain le même succès !