Les agents de Rüdiger ont contacté le Real Madrid

En fin de contrat en juin prochain, Antonio Rüdiger devrait quitter Chelsea en fin de saison. Alors que ses agents rencontraient la direction du FC Barcelone le mois dernier, Marca indique que les représentants du défenseur central allemand auraient cette fois-ci contacté le Real Madrid afin de leur faire part de leur souhait de voir le joueur rejoindre la Casa Blanca.

Cependant, des négociations avaient déjà eu lieu il y a quelques mois. Elles s'étaient stoppées à cause des demandes salariales trop élevées de l'ancien défenseur de l'AS Rome. En effet, les exigences du roc défensif des Blues sont élevées : 55M€ en salaire et primes, sur quatre saisons. Pisté également par la Juventus et le PSG, Rüdiger devrait faire son choix au plus tard début mai.