Premier League : le scénario européen qui complique les plans pour la Ligue des Champions

Si la course au titre, bien qu'officiellement encore ouverte, est quasiment déjà remportée par Manchester City, la bataille pour les places d'honneur, mais surtout qualificatives pour la Ligue des Champions, fait rage. Du 8e, Everton, jusqu'au 3e, West Ham, tout est encore jouable à 5 journées de la fin. Chaque journée vaudra chère, mais il faudra faire attention à une donnée extérieure. En effet, le 4e du classement à l'issue de cette folle saison de Premier League pourrait ne pas être qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

On s'explique. Selon les règlements de l'UEFA, le nombre maximal de clubs d'un même pays pouvant participer à la compétition reine s'élève à 5. Or, il faut rappeler que le vainqueur sortant est automatiquement qualifié pour l'édition suivante, tout comme le vainqueur de la Ligue Europa gagne un ticket pour la Ligue des Champions la saison suivante. Et dans ces deux épreuves, quatre clubs anglais sont encore en course. Manchester City et Chelsea en Ligue des Champions, Manchester United et Arsenal en Ligue Europa. Ecartons de suite les deux Manchester, qui valideront a priori leur ticket pour la C1 via le championnat dans tous les cas.

Chelsea lutte pour une place dans le top 4, et Arsenal en est largement écarté. Si ces deux clubs gagnent respectivement la Ligue des Champions et la Ligue Europa et ne sont pas dans le top 4 de la Premier League, alors seules les 3 premières places du championnat seraient qualificatives. Ce qui rend la bataille encore plus intense, et qui met encore un peu plus la pression sur des équipes comme Leicester, Liverpool ou encore Tottenham.