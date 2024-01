CAN 2023 : nouveau forfait de taille pour l’Égypte

L’Égypte est en pleine galère avec les blessures. Lundi soir, l’Égypte a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de la CAN après un scénario rocambolesque contre le Cap-Vert (2-2). Mais dans le même temps, on apprenait que l’homme fort des Pharaons, Mohamed Salah, serait forfait entre 21 à 28 jours et manquerait donc la compétition jusqu’aux demi-finales. Mais l’attaquant de Liverpool n’est pas le seul cadre de l’équipe à être bousculé par les pépins physiques.

Ce mardi, à travers un communiqué relayé par les médias locaux, la Fédération Égyptienne de Football informe que les résultats des tests ont confirmé que le gardien Mohamed El-Shenawy souffrait d’une luxation de l’épaule, à la suite de laquelle il manquerait les matches restants de l’équipe dans la Coupe d’Afrique des Nations. Il est donc forfait pour la CAN 2023 et retournera au Caire pour faire plus d’examens. Sa blessure pourrait nécessiter une intervention chirurgicale.