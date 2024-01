CAN 2023 : l’Egypte arrache sa qualification dans le temps additionnel, le Ghana éliminé à la dernière seconde

Après le scénario fou du groupe A en fin d’après midi, c’était au tour du groupe B de rendre son verdict ce lundi soir avec les deux géants du continent, le Ghana et l’Egypte. Les deux équipes étaient quasiment dos au mur et ce groupe était particulièrement suivi par la Côte d’Ivoire qui pouvait donc croire en ses chances d’être qualifiée en tant que meilleur troisième en fonction des résultats de ce groupe. Les yeux étaient d’abord rivés sur la rencontre entre les Ghanéens et le Mozambique. Les deux formations pouvaient encore se qualifier et il fallait impérativement gagner.

La suite après cette publicité

Les Black Stars, favoris dans ce match, débutaient d’ailleurs très bien cette rencontre avec un Mohamed Kudus toujours aussi remuant. Les coéquipiers de Jordan Ayew ouvraient logiquement le score. L’attaquant de Crystal Palace transformait tranquillement un penalty en début de rencontre (15e). De quoi permettre à son équipe d’être sereine dans ce match et de forcer le Mozambique à sortir et tenter le tout pour le tout pour renverser ce match. Et cela a permis aux Ghanéens de tranquillement gérer ce match et de planter un second but au retour des vestiaires. C’est encore Jordan Ayew, encore sur penalty, qui assurait la qualification des siens avec cette deuxième place au classement final. Du moins c’était ce qu’on croyait jusqu’au temps additionnel. Car dans les dernières secondes, à la surprise générale, le Mozambique inscrivait deux buts grâce à Catamo et Mandava (2-2). Un séisme puisque ce résultat éliminait le Ghana qui termine troisième avec 2 points.

À lire

Égypte : l’agent de Mohamed Salah annonce un forfait de 28 jours !

Deux matches complètement fous

Dans l’autre match justement, les Pharaons d’Égypte devaient impérativement s’imposer face au Cap-Vert, déjà qualifié et assuré de terminer en tête de ce groupe. Sur le papier, cela s’annonçait donc idéal pour les détenteurs du record de CAN gagnée (7). Sans Mohamed Salah (présent en tribunes), l’Égypte débutait plutôt bien son match avec des phases de possession très intéressantes et plusieurs belles occasions. Mais comme depuis le début de cette CAN, les hommes de Rui Vitoria étaient plombés par des erreurs défensives et le Cap-Vert ouvrait le score sur sa première occasion grâce à Benchimol (43e). Un véritable séisme puisque ce but éliminait provisoirement l’Égypte.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Cap-Vert 7 3 4 2 1 0 7 3 2 Égypte 3 3 0 0 3 0 6 6

Au retour des vestiaires, et heureusement pour eux, les coéquipiers d’Omar Marmoush égalisaient. C’est Trezeguet qui trouvait la faille (50e) pour redonner de l’espoir aux siens et permettre d’accrocher, au pire des cas, une place de meilleur troisième. Dans une fin de match complètement décousue avec de larges espaces des deux côtés, on sentait une pression monstrueuse sur les épaules égyptiennes et de la tension. Les Capverdiens jouaient le jeu à fond dans ce groupe et tentaient même d’arracher les trois points. Mais l’Égypte a de la ressource et dans les dernières secondes, c’est Mostafa Mohamed qui marquait d’un but sublime (2-1, 90e+4). Un but qui venait s’accompagner de l’égalisation du Mozambique dans l’autre rencontre qui condamnait le Ghana et sceller l’avenir des Égyptiens qui termineront deuxièmes. Et heureusement pour eux, car Teixeira égalisait lors de la dernière action (2-2, 90e+6). L’Égypte avec trois points termine à la seconde place.