Égypte : l’agent de Mohamed Salah annonce un forfait de 28 jours !

Annoncé blessé pour les deux prochains matches de la Coupe d’Afrique des Nations, Mohamed Salah (31 ans) a finalement quitté le rassemblement de sa sélection. Comme indiqué dans la soirée de dimanche, le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’Égypte (56 buts, derrière Hossam Hassan et ses 68 buts) est retourné à Liverpool pour se soigner. Mais son choix de rentrer en Angleterre ne passe pas du tout dans son pays, alors que l’Égypte est au bord de l’élimination.

La suite après cette publicité

À tel point que son agent, Ramy Abbas, a été contraint d’éteindre le feu en assurant que sa blessure était plus grave que prévue. «La blessure de Mohamed Salah est plus grave qu’on ne le pensait et il sera absent pendant 21 à 28 jours, et non deux matches. Sa meilleure chance de participer à l’AFCON en cours est de suivre une rééducation intensive au Royaume-Uni et de réintégrer l’équipe dès qu’il sera apte», a-t-il indiqué sur X. Pour rappel, les Pharaons joueront leur qualification ce soir face au Cap-Vert.