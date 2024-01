L’Égypte ulcérée par le choix de Mohamed Salah

Blessé à la cuisse à l’occasion du match entre l’Égypte et le Ghana (2-2), Mohamed Salah a été obligé de déclarer forfait pour les prochains matches des Pharaons. «Les radiographies subies par Mohamed Salah, le capitaine de l’équipe nationale égyptienne, ont révélé qu’il souffrait d’une tension au muscle postérieur et qu’il manquera les deux prochains matches de l’équipe dans cette CAN contre le Cap-Vert, puis en 1/8es en cas de qualification», indiquait la fédération égyptienne le 19 janvier dernier. Un énorme coup dur pour l’attaquant des Reds et pour sa sélection. Mais à l’heure où l’Égypte joue sa qualification ce soir face au Cap-Vert, leader du groupe B, Salah fait face à de grosses critiques dans son pays et surtout sur les réseaux sociaux où il se fait sacrément réprimander selon Goal.

Habituellement adulé par tout un peuple, l’attaquant des Pharaons déchaîne la colère des siens. La raison ? Son choix de rentrer à Liverpool pour guérir sa blessure. Interrogé ce week-end après la victoire des siens face à Bournemouth (5-0), Jürgen Klopp avait en effet confirmé la nouvelle. « Si c’est déjà décidé à 100 % ? Je ne sais pas. Mais c’est ce qui est prévu. Quelle que soit la durée de son absence, tout le monde le voit comme ça, il est logique qu’il fasse sa rééducation avec nous ou avec notre staff médical. Je ne sais pas si c’est déjà gravé dans le marbre. Je dirais que si l’Égypte se qualifie pour la finale, s’il est en forme, alors probablement oui (qu’il retournera en sélection, ndlr). La Côte d’Ivoire est un pays merveilleux, j’en suis sûr, mais nous n’avons personne de chez nous là-bas et eux doivent s’occuper de ceux qui jouent, alors on verra bien. »

Salah, énième exemple des rapports compliqués entre les clubs européens et la CAN

Selon Klopp, le staff médical des Pharaons ne pourrait donc pas gérer les joueurs valides et les blessés. Un discours qui ne passe pas aux pays des pyramides. « On nous promet toujours le chaos. Après la blessure de Salah, on nous a dit que le joueur ne manquerait que deux matches, et il n’y a pas eu de diagnostic précis. Nous savions seulement qu’il s’était froissé les ischio-jambiers, problème que Klopp a révélé. Je suis contre l’idée que Salah retourne en Angleterre, alors que les détails de la blessure ne sont pas divulgués. Nous ne connaissons pas sa gravité, mais je fais confiance au médecin de l’équipe nationale égyptienne, et il y a une communication entre lui et le médecin de Liverpool. Personne ne sait quelles communications ont eu lieu à l’intérieur du camp, mais j’insiste pour que Salah reste avec l’équipe nationale, et le médecin de l’équipe nationale prend toujours tous les appareils avec lui pendant les voyages. La décision de Salah de partir ou de rester n’appartient pas à lui seul. C’est une décision commune entre l’EFA (fédération égyptienne, ndlr) et Liverpool. Je pense qu’il devrait être traité par l’équipe nationale parce que cela donne un coup de pouce aux joueurs. L’annonce prématurée de Jürgen Klopp a contrarié les gens, et ils ont le droit parce que Salah est maintenant affilié à la Fédération égyptienne de football, et c’est elle qui prend les décisions avec le staff technique », a déclaré l’ancien adjoint de la sélection nationale Diyaa El-Sayed.

Un discours partagé par plusieurs grands noms locaux. À commencer par Hani Ramzy, l’homme aux 124 sélections avec les Pharaons. « L’équipe nationale égyptienne est plus importante que n’importe quel joueur, et ce qui s’est passé a été un choc pour tout le monde avec sa décision de quitter la sélection. Je pense que le moment était mal choisi. La décision a été préparée à l’avance et n’a pas été prise en compte, et ce n’était pas une coïncidence », a-t-il déclaré sur DMC, imité par la légende du football égyptien Ahmed Hassan (184 sélections) au micro de MBC Masr. « J’ai toujours soutenu Salah et j’ai été très heureux de sa présence à la conférence de presse en tant que capitaine de l’équipe nationale égyptienne. Je n’avais aucun problème avec ce qu’il a dit, mais il s’est avéré qu’il préparait son départ du camp égyptien. Salah est certainement un joueur extraordinaire. Il est le capitaine de l’équipe et, tout comme l’entraîneur, le capitaine a un rôle à jouer sur le terrain et en dehors. Le règlement de la CAN permet-il à un joueur de quitter le camp de l’équipe nationale et d’y revenir ? Il avait la possibilité de faire venir quelqu’un du staff médical de Liverpool pour l’accompagner pendant la compétition. Encore une fois, il est le capitaine. Il devrait rester avec l’équipe quoiqu’il arrive, même s’il n’avait qu’une jambe pour se tenir debout. Il a même dit lui-même qu’il s’agissait de l’équipe nationale égyptienne, pas de l’équipe nationale de Salah, et c’est vrai. Nous avons confiance en tous les joueurs qui sont là et ils doivent se battre pour le titre. Liverpool dit que Salah peut revenir en sélection si l’Égypte va en finale, mais pourquoi reviendra-t-il si l’Égypte va en finale, et pourquoi aura-t-elle besoin de lui à ce moment-là ? » L’Égypte saura-t-elle surmonter cette polémique ?