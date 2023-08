Pathé Mboup va quitter définitivement l’OL

Arrivé il y a un an jour pour jour en provenance de l’AS Dakar Sacré Coeur, le club partenaire de l’OL, Pathé Mboup (19 ans) est sur le point déjà de faire ses valises de la cité rhodanienne.

Auteur de quelques apparitions intéressantes lors de la préparation lyonnaise, le milieu de terrain offensif gauche sénégalais, sous contrat avec Lyon jusqu’en juin 2024 et qui avait marqué 8 buts en 20 apparitions avec la National 2 de l’OL, va s’engager de manière définitive du côté de la Belgique et plus précisément de Molenbeek, club de la galaxie Eagle tout comme l’Olympique Lyonnais.