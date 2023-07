Ousmane Dembélé va signer au PSG !

La suite après cette publicité

C’est un dossier que nous avions rouvert au début du mois de juillet. Nous vous révélions l’intérêt renouvelé de Doha pour Ousmane Dembélé, l’ailier international français. Ce dernier a toujours plu à l’état-major du Paris Saint-Germain et des contacts avaient souvent lieu entre les deux parties. Mais cela n’avait jamais abouti. Jusqu’à aujourd’hui.

Selon nos informations, le joueur de 26 ans va bel et bien signer avec le PSG cet été. Un accord contractuel a été trouvé entre le club francilien et le Français, autour d’un bail de 5 ans. La visite médicale devrait avoir lieu à Los Angeles. Surtout, le PSG va activer la clause libératoire de Dembélé, qui avait été négociée l’été dernier, au moment de la prolongation in extremis de l’ancien Rennais au FC Barcelone.

Le gros coup du PSG

Il avait été décidé d’une clause de départ à hauteur de 50 M€, activable jusqu’au 31 juillet. D’ailleurs, la moitié de la clause ira au joueur et l’agent. Un deal rondement mené et bien négocié l’an dernier. Face au feuilleton Kylian Mbappé, qui risque encore de durer, le PSG est donc passé à l’action pour sécuriser ce transfert très avantageux. Une aubaine pour Luis Enrique, désireux de recruter le Barcelonais, qui lui offrira une option offensive plus séduisante.

Pour le Barça, qui espérait encore prolonger son joueur cet été, c’est un échec, quand bien même, il avait évité le départ en fin de contrat lors de l’intersaison précédente. Xavi apprécie beaucoup le Français, et il perd là un joueur spectaculaire. Mais cela aura le mérite de ramener quelques millions et de faire de la place dans la masse salariale pour enregistrer de nouveaux renforts sur le mercato.