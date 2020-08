Benfica touche au but pour la pépite Darwin Núñez

Darwin Núñez fait partie des joueurs les plus convoités de l'été. Auteur d'une énorme saison avec Almeria en deuxième division espagnole (16 buts et 3 passes décisives en 32 rencontres), l'ailier uruguayen de 21 ans plaisait à beaucoup d'équipes réputées aux quatre coins de l'Europe.

Mais comme l'explique le quotidien Marca, c'est visiblement Benfica qui va rafler la mise. L'équipe lisboète aurait devancé Leipzig, Wolfsbourg et Naples, entre autres, et devrait boucler son transfert dans les prochaines heures. On évoque un montant de 25 millions d'euros.