Montpellier : Laurent Nicollin pousse le départ de Mamadou Sakho

Mamadou Sakho portera-t-il encore les couleurs pailladines cette saison ? Présent à Montpellier depuis 2021, le défenseur français ne semble plus en odeur de sainteté dans l’Hérault. Barré par la concurrence dans l’axe de la défense montpelliéraine, notamment par Boubacar Kouyaté, l’ex-international tricolore (29 sélections, 2 buts) n’entre pas dans les plans de Michel Der Zakarian pour la saison à venir. Alors que le marché des transferts s’apprête à fermer ses portes en Europe, le MHSC s’active pour lui trouver une porte de sortie.

Si à l’heure actuelle, Mamadou Sakho demeure un joueur de Montpellier, son président Laurent Nicollin ne désespère pas et attend une offre en provenance d’Arabie saoudite. « Il n’y a pas eu d’offre cet été pour Mamadou Sakho. N’oubliez pas que l’Arabie saoudite a jusqu’au 20 septembre pour boucler son mercato. On en a discuté avec Mamad’ (Mamadou Sakho ndlr) qui, il est vrai, encadre très bien les jeunes mais s’il y a une opportunité aux Emirats ou au Qatar, on discutera avec son agent et on ne fermera pas la porte s’il souhaite s’y rendre. Mais dans ces pays-là, ils sont plutôt sur des attaquants que sur des défenseurs », a précisé le dirigeant héraultais dans les colonnes de L’Equipe.