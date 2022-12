PSG : la date du retour de Lionel Messi est connue

La suite après cette publicité

Après avoir remporté son premier titre de champion du monde et le troisième de l’histoire de l’Argentine, Lionel Messi (35 ans) va revenir dans la capitale le mardi 3 janvier prochain. Si Kylian Mbappé et Neymar devraient être disponibles dès ce mercredi et la réception de Strasbourg, "La Pulga" a besoin de plus de repos avec les fêtes de fin d’année, les voyages, ainsi que les célébrations du titre.

Le numéro 30 devrait, de ce fait, manquer les trois prochains matches de son club : Strasbourg (28 décembre), Lens (1er janvier) et Châteauroux (Coupe de France, 6 janvier), comme le rapporte TyC Sports Celui qui, a donné son accord pour prolonger son contrat dans la capitale pour, au moins une saison supplémentaire, devrait rejouer contre Angers à priori, le 11 janvier 2023.

À lire

PSG : l’AS Roma veut déjà avoir Georginio Wijnaldum au rabais