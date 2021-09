Bayern Munich : l'infirmerie continue de se remplir

En plus des indisponibilités sur blessure de Corentin Tolisso et Kingsley Coman, l'infirmerie du Bayern Munich va devoir accueillir deux nouveaux joueurs touchés à l'entraînement collectif de lundi : le gardien de but Sven Ulreich et le milieu de terrain Jamal Musiala, d'après les informations de Bild. Le club bavarois n'a pas encore communiqué sur ces deux blessures, à trois jours d'un déplacement sur la pelouse du promu Greuther Fürth ce vendredi.

Le portier de 33 ans a quitté la séance après un gros coup reçu sur son genou droit par le Français Michael Cuisance. Le staff médical a même dû être emmené en voiturette de golf pour lui prodiguer les premiers soins à l'infirmerie. Quant à l'international allemand de 18 ans (8 sélections), c'est un duel avec le milieu de terrain espagnol Marc Roca qui a atteint sa cheville droite, recevant immédiatement des bandages. Une accumulation de plusieurs blessures, notamment après les pépins physiques de Serge Gnabry et de Thomas Müller en ce début de saison.