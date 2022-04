Carlo Ancelotti règle encore ses comptes avec le PSG

Interviewé par AS avant la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Manchester City ce mardi (21h), le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti est revenu sur son passage au Paris Saint-Germain entre janvier 2012 et juin 2013. Le technicien italien a notamment évoqué l’impatience des dirigeants parisiens à son égard qui avait fini par lui faire quitter le club de la capitale.

« La culture française ne se résume pas au football, il y a le rugby, les chevaux... Les Français arrivaient une demi-heure avant l'entraînement et repartaient une demi-heure plus tard. On a commencé à construire une structure, à installer une cuisine... J'ai aimé le projet mais la deuxième année, ils n'étaient pas si contents de moi. Pour un match de Ligue des Champions pour lequel nous étions déjà qualifiés, nous avons perdu un match de championnat avant de gagner et ils m'ont dit que si je ne battais pas Porto, ils me licencieraient… Je leur ai dit comment ils pouvaient me dire ça, ça brise la confiance. J'ai décidé en février que je voulais partir, même s'ils désiraient me renouveler », a expliqué Ancelotti, qui avait été champion de France avec le PSG lors de la saison 2012/2013.

