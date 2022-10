Ligue 1 : le PSG s'offre l'AC Ajaccio et confirme sa place de leader

Le Paris Saint-Germain ouvrait cette 12e journée de Ligue 1 sur la pelouse de François-Coty, où il affrontait l'AC Ajaccio, relégable et 18e du championnat avant cette rencontre. Leader au classement, le club de la capitale souhaitait montrer un meilleur visage dans le jeu et prendre six points d'avance provisoires sur son dauphin Lorient, en déplacement à Lorient dimanche après-midi (15h). Invaincus sur ses deux derniers matches (victoire à Marseille et nul à Troyes), les Corses étaient dans l'obligation de faire un résultat afin de sortir temporairement de la zone rouge. Côté compositions, Christophe Galtier alignait un 4-3-1-2 inédit avec Soler en soutien du duo Mbappé-Messi, tandis qu'Olivier Pantaloni titularisait pour la première fois Belaïli à gauche dans son 4-4-2. Un dispositif qui mettait en difficulté les Parisiens en début de rencontre, face à des Rouge-et-Blanc sérieux défensivement et s'appuyant sur l'international algérien, remuant sur son couloir. Si El Idrissy (5e) et Marchetti (21e) ne cadraient pas leurs frappes, Messi montrait plus de justesse sur son coup franc, dévié par le mur mais sauvé par la claquette de Leroy (13e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée d'une reprise ratée par Fabian (22e), La Pulga lançait en profondeur KM7, qui ne se faisait pas prier pour crucifier le portier adverse (1-0, 24e). Servi sur un plateau par Hakimi, le champion du monde 2018 ratait néanmoins l'immanquable (36e) avant de rater les filets du gauche (42e). Au retour des vestiaires, Leroy gardaient les Corses dans le match de deux parades face à Bernat (48e) et Sanches (51e). Encore bien trouvé par Messi, Mbappé manquait encore de lucidité dans le dernier geste (57e). Après une petite alerte signée Belaïli (70e), le duo offensif de Galtier trouvait le chemin des filets à deux reprises : d'abord sur un éclair de génie de l'Argentin, qui éliminait le gardien avant de pousser le ballon dans le but vide (2-0, 79e), suivi de son coéquipier français, auteur d'un doublé après une frappe en taclant (3-0, 82e). Le technicien parisien en profitait pour donner quelques minutes à ses jeunes, notamment Zaïre-Emery et Bitshiabu. Le score ne changeait plus : victoire tranquille du PSG sur l'Île de Beauté (3-0). Au classement, Paris creuse temporairement l'écart de points avec les Merlus, l'ACA reste antépénultième et pourrait se retrouver en position de lanterne rouge en cas de bons résultats d'Angers (19e, à Monaco) et Brest (20e, à Clermont).