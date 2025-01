Majorque : Dani Rodríguez se lâche sur Raul Asencio

Si le résultat final de la rencontre entre le Real Madrid et Majorque en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne n’a souffert d’aucune contestation (3-0), les esprits se sont échauffés après la rencontre, notamment entre Vinicius et Pablo Maffeo. Mais le Brésilien n’est pas le seul merengue à avoir perdu ses nerfs ce jeudi soir, puisque Raúl Asencio a également été aperçu en train de provoquer ses adversaires. Cette attitude a fortement déplu à Dani Rodríguez.

Titulaire face à la Maison Blanche, le milieu offensif majorquin s’est lâché au micro de Movistar après le coup de sifflet final : « Asencio, je lui conseille, avec l’âge qu’il a, d’apprendre à gagner. Ce qu’il a fait n’était pas correct. Maffeo s’échauffe un peu parce qu’on lui donne un coup, puis le gamin (Asencio) arrive, et c’est un peu ce qui agace. Quand tu es un joueur confirmé et que tu as beaucoup de matchs derrière toi, eh bien, ce sont des accrochages qui arrivent, mais quand tu es là depuis deux jours, tu dois faire preuve d’un peu plus de respect. J’ai eu des accrochages avec Rüdiger et d’autres joueurs sur le terrain, mais au final, nous avons beaucoup d’années derrière nous et ça reste sur le terrain. Mais qu’un gamin qui est là depuis deux jours ne sache pas comment gagner… C’est ce que je dis : il apprendra parce qu’il est au Real Madrid et qu’il jouera des matchs très importants. » Qualifiés pour la finale de cette Supercoupe d’Espagne, les Madrilènes affronteront le FC Barcelone ce dimanche (20h), pour le second Clásico de la saison.