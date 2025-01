Real Madrid : le nouveau pétage de plomb fou de Vinicius Jr dans les couloirs

Ce jeudi soir, en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, se déroulait un électrique Real Madrid-Majorque. Une rencontre que la formation madrilène a remportée (3-0) avec deux buts dans le temps additionnel. Mais après la rencontre, le score est devenu anecdotique alors que plusieurs embrouilles ont éclaté entre les 22 acteurs. Dans une fin de match très tendue, plusieurs bagarres ont éclaté avec comme souvent Vinicius Jr au cœur des débats. Le Brésilien a notamment réglé ses comptes avec le latéral droit Pablo Maffeo qui avait tenu des propos dingues en avant match alors que les deux hommes se provoquent souvent sur les terrains de Liga.

«Ce serait dans un monde à part, dans une vie fictive, mais je pense que ce serait le combat de boxe le plus regardé de l’histoire. Je pense que je gagnerais, je n’en doute pas, je le mettrais KO en 10 secondes» avait déclaré le latéral droit lors d’un podcast au sujet du Brésilien. De quoi tendre un peu plus l’atmosphère alors que les joueurs madrilènes s’en sont pris plusieurs fois à lui pendant la rencontre de ce jeudi (plus de 7 fautes commises sur Mafeo). Et ça a forcément chauffé avec Vinicius Jr qui l’a provoqué à son tour pendant le match. «Rentre chez toi, tu es nul, tu rentres chez toi», a lancé la star brésilienne dans des échanges captés par la chaîne de télévision Movistar. Et en toute fin de rencontre, après un geste de Bellingham sur ce même Mafeo, la partie a dégénéré avec des échauffourées.

Des scènes dingues en après-match

«Ce qui semblait être une rivalité presque folklorique entre Vini et Maffeo a fini par donner lieu à un spectacle virulent. Grotesque», a écrit de son côté AS après la rencontre. Remplacé avant la fin du match, Vinicius Jr n’était pas présent au moment des gros accrochages auxquels a participé le jeune Raul Asencio. Mais cela ne l’a pas empêché de vouloir débarquer, fou de rage. Des images récupérées par Jijantes montre l’ancien joueur de Flamengo fou de rage en train d’être retenu par le staff madrilène pour ne pas en venir aux mains avec les joueurs de Majorque. Sa colère s’est poursuivi au moment où les deux équipes rentraient au vestiaire.

«Voici comment Vinicius est entré dans le tunnel des vestiaires en attaquant les joueurs de Majorque une fois le match terminé» explique le média catalan sur ses réseaux sociaux. Selon AS, c’est le joueur Manu Morlanes qui est venu provoquer le Brésilien qui a dû être retenu par Luis Llopis, l’entraîneur des gardiens du Real Madrid. Après la rencontre, en zone mixte, le latéral droit Pablo Maffeo a débarqué au micro de Jijantes pour ce qui aurait pu être un nouveau dérapage de sa part. Mais il a été stoppé net par son attaché de presse qui lui a demandé de filer vers le bus. «Je voulais parler, mais j’aurais dit ce que je pensais… et ainsi de suite» a-t-il expliqué. Une fin de match tendue avec un Vinicius Jr encore au cœur des débats en Espagne puisqu’on ne parle que de cette scène dingue à la fin entre le Real Madrid et Majorque.