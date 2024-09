Ligue 1 : Lens frustre Monaco sur le fil à Louis-II

En attendant le choc de la soirée entre le PSG et le LOSC ainsi que le traditionnel multiplex, il était impératif de prendre la direction de la principauté monégasque pour assister à la rencontre entre l’AS Monaco et Lens comptant pour la 3e journée de Ligue 1. Solide depuis la reprise à l’image des deux succès glanés contre Saint-Etienne et Lyon, le club princier envisageait la passe de trois pour recoller au train de l’OM, leader provisoire du championnat de France. Pour ce faire, il était nécessaire de disposer de son homologue artésien qui devait impérativement se reconcentrer sur le championnat après avoir vu ses chances de disputer l’Europe s’envoler en milieu de semaine.

Sous la chaleur étouffante du stade Louis II, Monaco a démarré la rencontre du bon pied. S’installant rapidement dans la moitié de terrain nordiste, les hommes d’Adi Hütter ont néanmoins échoué à accrocher le cadre de Samba, en dépit des initiatives de Minamino (8e) et de Ben Seghir sur coup franc (10e). Derrière, les débats se sont équilibrés dans la mesure où les deux équipes ont tenté de prendre le contrôle du jeu. Une tâche loin d’être aisée de part et d’autre au regard d’une pelouse très abimée et des faux rebonds qui ont grandement perturbé le déroulement des actions. Aux abords de la demi-heure de jeu, Lens est monté en régime. Toutefois, la maladresse a caractérisé les offensives nordistes, à l’image du poteau trouvé par Thomasson (31e).

Dans la foulée, son partenaire Saïd a également loupé le coche. Sur un centre au cordeau de l’ancien Strasbourgeois, le numéro 22 des Sang et Or a vu sa reprise du droit heurtée la barre transversale de Köhn (31e), gaspillant ainsi une immense opportunité de donner l’avantage à son écurie. Secoué et miraculé, Monaco pouvait s’estimer heureux de regagner les vestiaires sur un score de parité. Devant composé sans sa recrue estivale Zaroury, blessé à la cheville et contraint de céder sa place avant la pause, Lens a entamé ce deuxième acte avec plus de détermination en profitant des errements défensifs monégasques sans pour autant faire trembler les filets de Köhn. Au petit trot pendant un petit quart d’heure, Monaco a placé un léger coup d’accélérateur. Décalé dans la surface par Akliouche, Balogun forçait Samba à s’interposer pour écarter le danger en corner (61e).

Dix minutes, c’était au tour des Sang et Or de se mettre en évidence. Si Sotoca a manqué de flegme pour remporter son face-à-face avec le portier monégasque, autoritaire dans sa sortie (71e), Labeau Lascary est parvenu à prendre le meilleur sur Singo et tromper Köhn en ouvrant son pied (78e). Une joie de courte durée puisque le Lensois a vu son but être refusé pour avoir touché le ballon de la main (79e). Un énième alerte qui a eu le don de redonner de l’énergie aux Monégasques. Sur un corner tiré par Caio Henrique, Zakaria s’est élevé plus haut que tout le monde pour catapulter de sa tête au fond des filets de Samba (1-0, 84e). Buteur, le Suisse a commis l’irréparable dans le temps additionnel en contrant de la main une frappe de Sotoca dans sa propre surface. Dès lors, Frankowski s’est chargé de convertir le penalty pour égaliser (1-1, 90e+4). Accrocheur et avec beaucoup de détermination, Lens a arraché un précieux point à Louis II. Rien ne change donc en tête du classement de Ligue 1.