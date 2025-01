Lille : l’avis tranché de Bruno Genesio sur la polémique Benatia-Létang

Le choc des seizièmes de finale de Coupe de France entre l’Olympique de Marseille et Lille a accouché d’une grosse polémique en raison des interventions remarquées d’Olivier Létang et de Medhi Benatia sur le bord de la touche. Un incident qui a soulevé la question de la nécessité d’autoriser ou non la présence de membres de la direction à côté des bancs de touche. Interrogé sur les événements d’avant-hier soir, Bruno Genesio rappelle qu’une règle existe, mais qu’elle n’est tout simplement pas appliquée.

« Je ne suis pas un spécialiste des règlements, mais il me semble que sont habilités d’être sur le banc de touche le staff, 10 membres du staff, 9 remplaçants. Donc les règles existent, il suffit juste de les appliquer. Pour en discuter avec des amis qui coachent à l’étranger, notamment des gens qui sont passés en Angleterre, ça n’existe pas. Même avant le match, il y a des gens qui sont dans les couloirs, on se demande quelles fonctions ils ont. Il y a des fois, on ne voit pas le début du match parce qu’il y a des gens qui sont devant nous. Entre les deux bancs de touche, il n’y a pas eu d’animosité entre les techniciens. Il faut juste appliquer le règlement », a-t-il confié en conférence de presse.