Ligue 1 : Saint-Etienne s'impose face à Metz et sort de la zone rouge

Ce dimanche à 13h, l’AS Saint-Etienne (19e) recevait le FC Metz (18e) au Stade Geoffroy Guichard. Un match pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 qui était déjà décisif dans la course au maintien pour les deux clubs qui comptaient 22 points avant la rencontre. Pour ce match de la peur Pascal Dupraz devait faire avec plusieurs absences dont celle de Romain Hamouma. Le coach forézien débutait la partie en 3-4-2-1 et devait se résoudre à laisser sur le banc son meilleur buteur Wahbi Kazhri (9 buts), tout juste revenu de blessure. En face le FC Metz qui n’avait plus perdu à l’extérieur depuis début décembre, démarrait la rencontre en 3-4-1-2 avec un duo d’attaque formé par Louis Mafouta et Nicolas De Préville. Les Grenats devaient se passer pour ce match de cinq joueurs dont Vincent Pajot suspendu comme le coach messin Fréderic Antonetti qui purgeait ce dimanche le deuxième de ses sept matchs de suspension, le Corse suivait la rencontre depuis les tribunes.

Sous un beau soleil et devant 35 000 personnes, c’était Saint Etienne qui débutait le mieux la rencontre en mettant tout de suite la pression sur le but messin et imposant beaucoup d’engagement dans les duels. Denis Bouanga pensait ouvrir le score pour les Verts en reprenant un beau centre de Thioub au second poteau mais le Stéphanois marquait avec sa main et non de la tête, ce qui valait à son but d’être refusé après consultation de la VAR et à l’attaquant gabonais de prendre un carton jaune (20e). Dans un match rythmé, les Messins réussissaient à bien contrer les tentatives de Saint-Etienne et procédaient sur des attaques rapides, Louis Mafouta réalisait d’ailleurs la première frappe cadrée des Grenats depuis plus de deux matchs…sans dangers pour Bernardoni (28e). Malgré la domination des Verts, les deux équipes se neutralisaient et Monsieur Stinat renvoyait tout le monde aux vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

Le Show Denis Bouanga

En seconde période, le match repartait sur les mêmes bases avec des Stéphanois dominateurs qui se positionnaient très haut sur la pelouse et mettaient une grosse pression sur le bloc messin. Les Verts trouvaient finalement la faille, bien lancé côté droit Sacko centrait en première intention pour Bouanga au second poteau. Le Gabonais très remuant depuis le début du match reprenait la balle de volée en glissant et l'envoyait dans le petit filet opposé messin, malgré une tentative de sauvetage sur sa ligne de Kana-Biyik qui ne pouvait que constater les dégâts (1-0, 52e). Apres l’ouverture du score les Stéphanois ne relâchaient pas leur étreinte et tentaient de faire le break, Bouanga était proche de s’offrir un doublé mais Caillard remportait son duel face à l’attaquant des Verts et Camara qui avait bien suivi l’action ne parvenait pas à tromper la vigilance du portier messin (71e).

Malgré les entrées sur le terrain de Thomas Delaine et de Pap Matar Sarr du coté de Metz, les Grenats ne parvenaient pas à se montrer dangereux et perdaient de nombreux ballons dans les phases de transitions. Denis Bouanga, encore lui, se présentait sur la gauche de la surface messine après un bon renversement de Khazri, tout juste rentré en jeu et repiquait pour tenter sa chance, sa puissante frappe à ras de terre s’écrasait sur le poteau messin (83e). Quelques secondes plus tard le Gabonais loupait un nouveau face à face devant Caillard, sur la contre-attaque les Messins pensaient obtenir un penalty après une faute de Sacko sur De Préville mais Monsieur Stinat revenait sur sa décision après consultation de la VAR (86e). Les Verts de Pascal Dupraz résistaient et s'imposaient (1-0). Grâce à ce succès Saint-Etienne sort de la zone rouge et passe 16e de Ligue 1, Metz descend à la 19e place avant les autres matchs de la journée.