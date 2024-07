Bologne : Manchester United accélère sur le dossier Joshua Zirkzee

Depuis plusieurs semaines, Manchester United suit avec attention la piste menant à Joshua Zirkzee. L’attaquant de Bologne, étincelant cette saison avec le club italien (11 buts, 5 passes décisives en Serie A), ne devrait pas rester avec les Rossoblù après l’été. Les Red Devils, qui comptent lever la clause libératoire du joueur de 23 ans estimée à 40 millions d’euros, doivent s’entendre avec l’avant-centre.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, l’entraîneur Erik ten Hag se serait entretenu avec l’attaquant des Pays-Bas, actuellement avec les Oranje à l’Euro (aucune minute jouée), indique Sky Sport. Le technicien néerlandais l’a placé en tête de liste et le veut absolument. L’intérêt de MU devient de plus en plus concret, et un transfert n’est pas impensable après l’Euro.