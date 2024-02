Cap-Vert - Afrique du Sud : les compositions sont là

La Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuit ce samedi avec le quart de finale entre le Cap-Vert et l’Afrique du Sud. Les Requins Bleus s’articulent dans un 4-3-3 avec Vozinha dans les cages. En défense on retrouve Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes et João Paulo. Au milieu, Kevin Pina est placé comme sentinelle avec Jamiro Monteiro et Kenny Rocha à ses côtés. En pointe, Garry Rodrigues prend place avec Ryan Mendes et Jovane Cabral dans les couloirs.

De leur côté, les Bafana Bafana s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Ronwen Williams qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Khuliso Mudau, Hlompho Kekana, Mothobi Mvala et Aubrey Modiba en défense. Teboho Mokoena et Sphephelo Sithole se retrouvent dans l’entrejeu. Devant, Evidence Makgopa est placé en pointe avec Thapelo Morena, Themba Zwane et Percy Tau pour le soutenir.

Les compositions

Cap-Vert: Vozinha - Moreira, Costa, Lopes, Paulo - Monteiro, Pina, Rocha - Mendes, Garry, Cabral

Afrique du Sud : Williams - Mudau, Kekana, Mvala, Modiba - Mokoena, Sithole - Morena, Zwane, Tau - Makgopa