Man City : Pep Guardiola vide son sac sur le mercato

On n’arrête plus Pep Guardiola. Ce lundi, le technicien ibérique s’est de nouveau présenté face à la presse. Et encore une fois, il a été questionné au sujet du mercato et des priorités hivernales. L’ancien entraîneur du Bayern Munich s’est montré clair. « Nous avons eu des difficultés en défense cette saison. Dès le début de la saison, c’était l’arrière et le milieu. Devant, on est plus ou moins bien, mais derrière, toute la saison, on a eu du mal.» Ensuite, il a été cuisiné sur la potentielle arrivée du Lensois Abdukodir Khusanov. « Le club n’a rien annoncé. Je ne sais pas», a-t-il lancé.

Puis, Guardiola a été interrogé sur le nombre de renforts qu’il attend ce mois-ci. «Je ne sais pas. Ce que j’attends du début de saison, c’est que l’effectif avec lequel nous avons commencé soit de retour. Rodri c’est impossible (qu’il revienne cette saison, ndlr). C’est seulement un joueur, mais les autres sont de retour. C’est ce que je voulais. Si cela n’était pas arrivé, je ne serais pas allé au mercato cette saison. Absolument pas, et nous ne serions pas dans la position où nous sommes. Les gens disent que c’est Rodri, mais ce n’est pas seulement Rodri. Nous avons beaucoup de problèmes, surtout en défense, et c’est toujours le cas, et c’est la raison pour laquelle le club réfléchit à ce qu’il faut faire pendant ce mercato ou cet été.» Le message est passé.