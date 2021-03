Portugal : Nuno Mendes appelé avec les A

La suite après cette publicité

Le Portugal, comme les autres qualifiés, a annoncé sa liste pour la phase de poules de l'Euro Espoirs. Et alors que l'on attendait le latéral gauche du Sporting CP Nuno Mendes (18 ans), le sélectionneur Rui Jorge a expliqué que ce dernier figurerait dans la liste de Fernando Santos avec les A.

Le prometteur gaucher (19 matches de Liga NOS cette saison, 1 but et 1 passe décisive), pisté par les plus grands clubs européens ces dernières semaines, a été appelé officiellement ce mardi pour les matches à venir contre l'Azerbaïjan, la Serbie et le Luxembourg. Une preuve de plus de sa progression fulgurante. Il figure dans cette liste aux côtés d'un autre nouveau, son partenaire en club João Palhinha (25 ans), et quelques représentants de Ligue 1 : José Fonte, Renato Sanches, Anthony Lopes ou Danilo Pereira.