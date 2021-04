Arrivées, départs : les vérités de Pablo Longoria sur le mercato estival de l'OM !

Le 26 février dernier, l'Olympique de Marseille annonçait que Pablo Longoria, le Head of Football, devenait le président du club. Près de deux mois après sa prise de fonction, le dirigeant espagnol a tiré un premier bilan lors d'une conférence de presse organisée en fin de matinée à l'Orange Vélodrome. «C'est un changement. Je suis très content d'être ici. Je veux remercier Frank McCourt de la possibilité qu'il m'a donnée d'être président du club. C'est un privilège et une responsabilité importante, surtout pour l'histoire du club. Il y a des changements de fonctions. Je continue d'être présent sur le plan sportif, ce que je sais faire. On a mis le foot au centre du projet. Je dois m'habituer à cette nouvelle fonction. Les premières semaines étaient liées à ma prise de fonction, connaître le fonctionnement du club, mais surtout chercher à avoir l'équilibre entre toutes les fonctions du président. Je suis à l'aise».

Celui qui a aussi eu quelques mots pour Jacques-Henri Eyraud qui l'a fait venir à Marseille a ensuite évoqué l'un de ses sujets de prédilections : le mercato. Et il avait des choses à dire. Avec la crise financière liée à la covid-19, le président olympien sait qu'il faudra composer avec cette donne qui change beaucoup de choses. «Ce n'est pas le moment de demander aux propriétaires du foot européen de faire des efforts. On doit faire avec nos possibilités, c'est aussi la responsabilité que les dirigeants doivent avoir. Nous sommes des personnes ambitieuses avec le coach. Comment faire du football actuellement avec nos moyens ? L'OM est l'un des plus grands budgets de France et c'est aussi lié à la vente des joueurs. Ces derniers temps, les transferts de joueurs sont devenus un revenu ordinaire. Je ne considère pas ça comme une perte sportive mais comme une possibilité. C'est important de bien investir l'argent, il faut trouver l'équilibre».

Un mercato difficile à venir

Puis il a ajouté : «c'est lié à la une qualification en Europe. Si tu joues la Ligue Europa, tu as plus de chance d'attirer des joueurs. Il ne faut pas se donner des obligations de chercher dans des championnats mineurs. Il faut trouver des joueurs exigeants, habitués d'un certain niveau et capables de supporter la pression. Je ne suis pas fermé d'aller chercher dans des championnats mineurs mais ce n'est pas une religion. Avec des joueurs de championnat mineur, c'est plus difficile d'être compétitif (...) Nous sommes en train de nouer des relations avec des clubs amateurs et des clubs en ville. Nous voulons recruter les meilleurs joueurs en ville. Tu ne peux pas aller recruter en Suisse ou en Afrique si tu n'es pas crédible dans ta propre ville». Après cela, le président de l'OM a évoqué le recrutement. Il a botté en touche pour Thiago Almada. «Je n'aime pas parler de manière individuelle de joueurs tant que l'opération n'est pas conclue. On travaille beaucoup sur le marché pour nous positionner sur des joueurs qui sont des premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs pouvant apporter de la fraicheur à l'intérieur du club».

En revanche, il a avoué qu'un portier serait recruté. «Steve (Mandanda) et Simon (Ngapandouetnbu) sont encore sous contrat mais notre ambition va être d'engager un autre gardien sur le marché».Il a ajouté par la suite : «nous avons beaucoup de joueurs en prêt ou en fin de contrat et certains ne vont pas prolonger. On doit chercher à nous adapter au profil technique demandé par le coach. Il faut s'adapter à l'idée que le coach veut mettre en place (...) Nous sommes le 28 avril. Sur les joueurs en prêt, il y a des idées. Mais il y a toujours des possibilités ouvertes pour eux de démontrer lors des quatre prochains matches et avoir cette possibilité. Kevin Strootman, avec le Genoa, a fait une assist et il est bon. Pour Nemanja Radonjic il a joué 45 minutes avec le Hertha Berlin. C'est toujours une période d'évaluation».

Longoria évoque les dossiers chauds

Concernant les éléments en prêt cette saison à Marseille, son message a été plutôt clair. Au sujet de Pol Lirola et Leonardo Balerdi, il a expliqué : «la communication avec les agents des joueurs est stable. Les discussions sont ouvertes avec les agents de Pol et Leo. Nous parlons presque tous les jours. Il faut trouver un équilibre entre les deux clubs. Nous sommes très contents avec Pol et Leo». Même position pour Arkadiusz Milik, courtisé par la Juventus. «On a le contrôle de Milik, c'est un joueur de l'OM avec une formule qui me prendrait la journée à expliquer. C'est un prêt avec obligation d'achat et des paiements qui, s'ils font faits, feront de lui un joueur de l'OM. Il n'y a pas de possibilité qu'il retourne à Naples. Pour prendre les décisions, il faut toujours trois personnes. Les joueurs ont beaucoup de contrôle sur la situation mais il faut négocier avec nous. Dans un marché, il y a toujours une possibilité de joueur dans un grand club européen. Il n'y a pas de parole donnée en cas d'offre d'un grand club. C'est toujours une question de négociations. L'intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content».

Enfin, il a enchaîné avec le dossier des prolongations. «Concernant Florian (Thauvin) et Jordan (Amavi), ce sont des questions où on avance. Si nous sommes encore en conversation, c'est un signal positif de continuer à discuter avec eux. Je suis plutôt positif. Il faut rappeler que la situation en Europe est compliquée. Tous les clubs ont des difficultés. Beaucoup de joueurs en fin de contrat attendant des salaires plus importants dans le même club ou ailleurs. Il faut penser que le timing pour les prolongations, les prêts, les transferts vont être différents cette saison (...) Pour Boubacar Kamara, le fait d'avoir un joueur en fin de contrat en 2022, on a pas la protection totale. On a beaucoup parlé avec son entourage. A la fin de la saison, on va parler et discuter, voir si on peut prolonger ou voir si on doit se projeter dans le marché. Le marché sera compliqué. Il n'y a pas d'argent. Les joueurs vont finir par comprendre que le moment est particulier. On veut continuer à parler avec Bouba. On doit voir si on prolonge ce type de contrat».