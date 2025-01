MHSC : Jean-Louis Gasset confirme la piste Andy Delort

Et si Andy Delort revenait à Montpellier ? C’est l’information qui circule ces derniers jours, et que nous en sommes en mesure de vous confirmer. L’attaquant souhaite quitter le Mouloudia Club d’Alger, qu’il a rejoint l’été dernier mais pour le moment les discussions bloquent pour le prêt du joueur de 33 ans, à qui il reste six mois de contrat en Algérie. Trois et demi après le départ de Delort du MHSC, la piste est confirmée par Jean-Louis Gasset en personne en conférence de presse. Il n’est pas non plus le seul dans le viseur de la lanterne rouge de Ligue 1.

La suite après cette publicité

«Il est dans la liste des 4 ou 5 joueurs qu’on a ciblés avec la cellule de recrutement. Il faut qu’on trouve un joueur apte directement, car il faut qu’il soit prêt, qu’il soit bon, et qu’il soit pas cher. Il y a des profils, des joueurs qu’on a appelés pour les sonder, savoir s’ils sont intéressés. Des fois il y a des cases qui ne sont pas remplies car le joueur manque de temps de jeu et est vide physiquement, mais on a que 5 mois pour réussir, puis il faut s’arranger avec l’autre club», précise l’entraîneur héraultais, déterminé à sauver le club de la relégation.