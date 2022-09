Troyes - Rennes : les compositions sont là

La sixième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel entre Troyes et Rennes. A domicile, les Champenois optent pour un 5-4-1 avec Gautier Gallon dans les cages. Devant lui, Thierno Baldé, Jackson Porozo, Erik Palmer-Brown, Yoann Salmier et Yasser Larouci. Rominigue Kouamé et Florian Tardieu forment le double pivot alors que Rony Lopes et Mama Baldé prennent les couloirs derrière Iké Ugbo.

De son côté, le Stade Rennais mise pour un 4-3-3 où Steve Mandanda officie comme dernier rempart derrière Hamari Traoré, Joe Rodon, Arthur Theate et Adrien Truffert. Lovro Majer et Flavien Tait accompagnent la sentinelle Baptiste Santamaria. Enfin, Amine Gouiri est épaulé par Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier en attaque.

Les compositions

ES Troyes AC : Gallon - Baldé, Porozo, Palmer-Brown, Salmier, Larouci - Lopes, Kouamé, Tardieu, Baldé - Ugbo

Stade Rennais FC : Mandanda - Traoré, Rodon, Theate, Truffert - Majer, Santamaria, Tait - Bourigeaud, Gouiri, Terrier