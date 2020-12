Brighton : Yves Bissouma plaît à l'AS Monaco et plusieurs cadors

Alors que les matches s'enchaînent et que les fêtes de fin d'année approchent, les clubs auront bientôt rendez-vous avec le mercato hivernal 2021. Quasiment trois mois après la fermeture du marché des transferts estival, les formations pourront une nouvelle fois combler certains vides ou se renforcer. Et en Angleterre, il y a un joueur qui fait son petit bonhomme de chemin et commence à plaire : Yves Bissouma.

Arrivé à Brighton & Hove Albion en juillet 2018, le milieu de terrain malien s'est imposé pour devenir un élément incontournable. Après 23 matches disputés en 2019-2020, Yves Bissouma enchaîne cette saison avec les Seagulls puisqu'il a joué 12 matches de Premier League, tout en tant que titulaire, pour un but marqué contre Everton le 3 octobre. Et ses performances ne sont pas passées inaperçues, et ce malgré la seizième place de son équipe en championnat.

De la concurrence en Angleterre et Espagne

Selon les informations d'ESPN, plusieurs clubs suivent de près le joueur de 24 ans, dont l'AS Monaco. Une équipe qu'il connaît bien pour l'avoir affronté à plusieurs reprises lors de son passage au LOSC entre 2016 et 2018 avant son arrivée à Brighton. Yves Bissouma reviendra-t-il en Ligue 1 prochainement ? Mais le club de la Principauté aura une forte concurrence puisque le milieu sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club anglais plaît à d'autres formations.

Le média américain explique également que Liverpool, à la recherche d'un futur remplaçant à Georginio Wijnaldum, en fin de contrat, est aussi sur le coup, tout comme Manchester United. En Espagne, deux clubs sont aussi intéressés par Yves Bissouma affirme ESPN. Recruté environ 17 M€ en 2018, le principal concerné pourrait en tout cas partir pour 30 M€. Un prix qui risque d'en refroidir plus d'un.