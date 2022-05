Ligue 1 : Bordeaux s'enfonce à Angers et reste dernier, Clermont tout proche du maintien, Lens peut croire à l'Europe

Battu par Metz après un match catastrophique (3-2), l'Olympique Lyonnais a complètement relancé la course au maintien en permettant aux Grenats de passer devant les Girondins de Bordeaux. Lanterne rouge avant de se déplacer à Angers, les Girondins n'avaient plus le droit à l'erreur et étaient condamnés à la victoire pour se sauver de la zone rouge. Rattrapé par ses énormes lacunes défensives, Bordeaux démarrait la rencontre en encaissant l'ouverture du score de Cho, bien aidé par un placement douteux de la défense et la sortie catastrophique de Costil (1-0, 5e).

Dos au mur, le FCGB a su se créer des occasions dangereuses sans pouvoir trouer les filets de Mandrea (11e, 18e, 34e). Pire encore, ils ont ensuite été punis après un corner frappé par Fulgini et déposé sur le crâne de Mendy (2-0, 36e). Malgré la réduction du score de Mara (2-1, 60e), les hommes de Guion se sont relâchés quelques secondes plus tard avec une réalisation de Bahoken (3-1, 62e). En toute fin de match, Pereira Lage punissait encore Bordeaux (4-1, 90e). Les Girondins ont concédé la défaite de trop, ce samedi, puisqu'ils devront maintenant se battre pour la place de barragiste et restent dans l'attente du résultat de Saint-Etienne, à Nice, mercredi. Les Verts pourraient officiellement envoyer le club bordelais en Ligue 2 en cas de victoire. De son côté, Angers pourra assurer sa place dans l'élite contre Metz.

Clermont a fait le boulot

Toujours dans la course au maintien, Clermont a vécu une journée bien différente contre Montpellier. Après avoir rapidement ouvert le score grâce à Rashani (1-0, 4e), le CF63 concédait l'égalisation d'un sublime enchaînement de Chotard, probablement l'un des plus beaux buts de la saison (1-1, 32e). Mais après la pause, Bayo permettait aux siens de l'emporter grâce à un penalty parfaitement converti (2-1, 69e). Clermont (16e) est tout proche du maintien et pourra l'assurer officiellement en cas de résultat sur la pelouse de Strasbourg. Montpellier (13e) n'a plus rien à jouer et pourra recevoir le PSG sans la moindre pression.

Enfin, le RC Lens a été freiné par le Stade de Reims, qui a ouvert le score grâce à Zeneli (1-0, 29e), avant de voir Sotoca égaliser en seconde période (1-1, 56e). Mais dans le temps additionnel, Fofana était à la conclusion d'un superbe mouvement collectif pour arracher la victoire (2-1, 90e). Un bon résultat pour les Sang et Or, qui peuvent encore rêver d'être européens à la fin de la saison et devront absolument gagner à Troyes. Reims (12e) n'a plus rien à jouer et pourra sceller l'avenir de Saint-Etienne lors de la prochaine journée.

