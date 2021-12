Espanyol : le superbe but de Loren Moron contre le Celta de Vigo en vidéo

En match d'ouverture de la 18e journée de la Liga, le Celta Vigo s'était imposé vendredi soir à domicile face à l'Espanyol Barcelone (3-1). Les Galiciens peuvent remercier les très bonnes prestations de leur attaquant Iago Aspas et de son milieu de terrain Denis Suarez. Santi Mina a inscrit le premier but de la rencontre, mais le titre du meilleur but de la rencontre revient au Catalan Loren Moron.

Dans le temps additionnel de la seconde période, l'attaquant prêté par le Real Betis Loren Moron a sauvé l'honneur du club perico d'une frappe venue de nulle part : sur le dégagement défensif de Sergi Gomez, le buteur espagnol contrôle facilement ce ballon à hauteur de la ligne médiane avant d'envoyer un missile dans les buts de Matias Dituro et réduire le retard au score à deux buts.

