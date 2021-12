Liga : tombeur de l'Espanyol, le Celta Vigo se donne de l'air

En ouverture de la 18ème journée de Liga, le Celta Vigo (14e, 17 pts) recevait l'Espanyol Barcelone (9e, 23 pts) ce vendredi à 21 heures. Une rencontre importante pour les hommes d'Eduardo Coudet qui restaient sur une défaite contre Valence (1-2) et un match nul à Majorque (0-0) et devaient donc se relancer pour se donner un peu d'air. Au Stade Balaidos, l'objectif était bien différent pour les visiteurs qui sortaient, quant à eux, d'une spectaculaire victoire face à Levante (4-3) et avaient l'opportunité de se rapprocher du top 5.

Portés par cette envie de casser une dynamique négative, les Célticos débutaient d'ailleurs cette rencontre tambour battant et Santi Mina trouvait la faille dès les premières minutes (1-0, 3e). Menés à la pause, les Blanquiazules craquaient à nouveau dès le retour des vestiaires et Iago Aspas offrait le but du break aux siens (2-0, 47e). Dans une opposition relativement équilibrée, les locaux se montraient cependant bien plus tranchants sur le plan offensif et Denis Suarez, entré à la pause, parachevait même le succès de Vigo (3-0, 82e). Malgré la réduction du score de Moron dans le temps additionnel (3-1, 90+2e), le Celta signait une belle victoire pour remonter provisoirement à la 12e place. De son côté, l'Espanyol stagne à la 9e place et pourrait sortir de la première partie de tableau à l'issue de cette journée.

