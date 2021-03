Le tirage au sort complet des 8es de finale de Coupe de France

Cette journée de seizièmes de finale de la Coupe de France a été riche en émotions. Forcément, on a tous en tête l'exploit du Canet Roussillon Football Club, écurie de National 2, face à l'Olympique de Marseille. Une défaite inattendue pour les Phocéens, qui ne rejoindront donc pas le prochain tour. De leur côté, les Parisiens ont fait le boulot en s'imposant 3-0 face à Brest, alors que l'OL a obtenu un large succès 5-2 face à Sochaux. Enfin, dans le dernier match de la soirée, Monaco a aussi obtenu son ticket en sortant Nice.

On notera que sur les seize équipes encore en course dans la compétition, il n'y a que sept formations de Ligue 1 ! Plus curieux encore, il y a cinq formations de N2, contre un seul club de Ligue 2, Toulouse. Le petit poucet de ces seizièmes de finale de Coupe est Saumur, seul représentant du N3. Loïc Perrin, qu'on ne présente plus, a tiré les différentes boules qui ont décidé de l'avenir des seize clubs dans cette Coupe de France riche en surprises.

Un choc au sommet !

Et les fans de foot vont se régaler, puisqu'on aura droit à un choc entre le PSG et le LOSC au Parc des Princes. Une affiche entre deux candidats au titre de Ligue 1 qui promet du spectacle, alors que les Parisiens voudront logiquement conserver leur titre, face à une équipe qui, en plus d'être leader, se déplacera à Paris dans le cadre de la Ligue 1 le week-end précédant ce match de Coupe.

De son côté, l'OL se déplacera sur la pelouse du Red Star, équipe jouant deux divisions en-dessous. Monaco aura fort à faire dans l'autre duel de ce tour, avec un choc face à Metz au Stade Louis II. Toutes ces rencontres se disputeront le 6 et 7 avril prochain. La date exacte de chaque match sera connue dans les jours à venir.

Les rencontres de huitième de finale de la Coupe de France :

PSG (L1) - LOSC (L1)

Olympique Saumur (N3) - Toulouse FC (L2)

AS Monaco (L1) - FC Metz (L1)

GFA Rumilly-Vallières (N2) - Le Puy Foot 43 Auvergne (N2)

Red Star (NAT) - OL (L1)

Canet-Roussillon FC (N2) - US Boulogne CO (N)

Voltigeurs Châteaubriant (N2) - Montpellier (L1)

Sedan (N2) - Angers (L1)

