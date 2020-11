Allemagne : Joachim Löw persiste et signe

Le sélectionneur national de l'Allemagne Joachim Löw a décidément de la suite dans les idées. Après la débâcle de 2018, il avait été décidé de ne plus appeler Thomas Müller, Jérôme Boateng et Mats Hummels, trois cadres de la Nationalmannschaft, pour régénérer l'effectif et laisser la chance aux jeunes. Cependant, la sélection est décevante depuis plusieurs mois, et les trois joueurs en question ont retrouvé un niveau de jeu digne de leurs meilleures années. En Allemagne, le débat est clairement relancé sur leur présence en sélection. Mais pas pour Löw.

Dans un entretien accordé à Kicker, il a de nouveau assuré que les trois bannis ne reviendraient pas. « En 2018, nous avons décidé de ne plus les nommer ainsi que Jérôme Boateng et rien n'a changé jusqu'à présent. Nous voulions délibérément le processus de rajeunissement, et des joueurs comme Gnabry, Sané, Kimmich, Werner, Goretzka, Süle, Havertz ont besoin d'espace pour se développer davantage. Vous avez besoin de temps de travail et devez acquérir de l'expérience. Tout comme Thomas, Mats, Jérôme en avaient besoin avant qu'ils ne deviennent des piliers de la Coupe du Monde au Brésil. Mais je sais que ce sont trois grandes personnalités avec une classe supplémentaire individuelle », a-t-il expliqué. Toutefois, il a laissé une porte ouverte. « Si une situation totalement nouvelle se présente l'année prochaine en raison de l'absence de joueurs importants, je devrais peut-être la réévaluer et réfléchir à des scénarios alternatifs. » Rappelons que dans la liste des joueurs appelés pour cette trêve (que vous pouvez voir ci-dessous), Thilo Kehrer et Joshua Kimmich sont finalement indisponibles.

La liste de l'Allemagne

Gardiens : Baumann (Hoffenheim/ALL), Neuer (Bayern/ALL), Leno (Arsenal/ANG), Trapp (Eintracht Francfort/ALL)

Défenseurs : Ginter (Borussia Mönchengladbach/ALL), Gosens (Atalanta/ITA), Halstenberg (RB Leipzig/ALL), Henrichs (RB Leipzig/ALL), Kehrer (PSG/FRA), Koch (Leeds/ANG), Max (PSV/HOL), Rüdiger (Chelsea/ANG), Schulz (Borussia Dortmund/ALL), Stark (Hertha Berlin/ALL), Tah (Bayer Leverkusen/ALL), Uduokhai (FC Augsbourg/ALL)

Milieux de terrain : Amiri (Bayer Leverkusen/ALL), Kimmich (Bayern/ALL), Kroos (Real Madrid/ESP), Dahoud (Borussia Dortmund/ALL), Neuhaus (Borussia Mönchengladbach/ALL), Goretzka (Bayern/ALL), Gündogan (Manchester City/ANG), Hofmann (Borussia Mönchengladbach/ALL)

Attaquants : Brandt (Borussia Dortmund/ALL), Gnabry (Bayern/ALL), Sané (Bayern/ALL), Waldschmidt (Benfica/POR), Werner (Chelsea/ANG)