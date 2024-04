Aston Villa - Lille : les compositions officielles

C’est le grand soir pour le LOSC qui se déplace sur le terrain d’Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue Europa Conference. Qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les quarts de finale d’une compétition européenne, les Dogues auront fort à faire face à un favori de cette édition. En face, les Villans abordent cette double confrontation avec confiance, un résultat autre qu’une victoire serait une contre-performance pour l’équipe dirigée par Unai Emery. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions d’équipes, Paulo Fonseca opte pour un 4-2-3-1. En défense, c’est du grand classique à l’exception de Diakité qui est préféré à Alexsandro. Dans l’entrejeu, André et Bentaleb sont bien évidemment titulaires. Du côté de l’attaque, Haraldsson est aligné au poste de meneur de jeu avec Gudmundsson à sa gauche et le flambloyant Zhegrova à sa droite. Enfin en attaque, le sérial buteur Jonathan David aura pour tâche de faire trembler les filets adverses. Côté Villa, on démarre en 4-4-2 avec la titularisation de Bailey en attaque en compagnie de Watkins, qui pousse Diaby sur le banc.

Les compositions

Aston Villa : Martinez – Konsa, Diego Carlos, Torres, Digne – Tielemans, McGinn ©, Douglas Luiz, Rogers – Bailey, Watkins

Lille : Chevalier – Santos, Diakité, Yoro, Ismaïly – Bentaleb, André ©– Zhregrova, Haraldsson, Gudmundsson - David