Will Still est frustré par le mercato de Lens

Lens ne dépensera pas à tire larigot cet hiver. Si plusieurs départs pourraient se concrétiser, en l’occurrence ceux de Brice Samba, Abdukodir Khusanov ou encore Kevin Danso, le club artésien devrait se montrer plutôt discret dans le sens des arrivées. La conséquence d’une réalité financière précaire aujourd’hui, valable aussi bien à Lens, que dans la plupart des autres clubs de Ligue 1. C’est ce qu’a regretté Will Still au micro de DAZN ce dimanche après la défaite de son équipe contre Toulouse (0-1).

La suite après cette publicité

«*Il y a une réalité financière au sein du club qui doit être respectée, et je la respecte. Forcément, ça me frustre, je suis un entraineur, j’ai envie de gagner les matches, j’ai envie de ramener des joueurs à 25 millions d’euros… Sauf que la réalité financière du club et du football français ne le permettent pas. On vit avec, donc je ne vais pas me prendre la tête, je ne peux pas le contrôler*», a soufflé l’entraîneur de 32 ans.