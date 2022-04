Bafétimi Gomis espère voir le coach du PAOK sur un banc de Ligue 1

De retour à Galatasaray depuis une dizaine de matchs, Bafétimbi Gomis, ancien attaquant de l'OM entre autres, est revenu dans les colonnes de L'Equipe sur un entraîneur qui l'a marqué lors de son passage à Al-Hilal en Arabie saoudite. Et cet entraîneur n'est autre que Razvan Lucescu, fils de l'illustre Mircea, que l'OM retrouvera ce jeudi en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence, avec le PAOK Salonique. Celui qui compte 84 buts en Ligue 1 estime que l'entraîneur roumain aurait sa place dans le championnat de France : «j'aimerais qu'il entraîne en France, j'ai fait sa promotion auprès de plusieurs dirigeants. Pour moi, sa nationalité est un handicap, alors qu'il peut jouer le top 6 en L1 et en surprendre plus d'un. »

La suite après cette publicité

Afin d'appuyer son propos, l'ancien international français (12 sélections, 3 buts) indique les préceptes que suit son ancien coach : «Razvan m'a donné beaucoup d'amour quand j'en avais besoin. Il a une belle philosophie de jeu, il s'inspire de Guardiola, mixe cela avec des préceptes de l'école italienne. Il n'est pas venu à Al-Hilal pour gagner de l'argent, mais la Ligue des champions d'Asie, la première depuis vingt ans. Dès le premier entraînement, il a commencé à travailler la relance de derrière, à nous gaver de vidéos, à être hyper exigeant sur le terrain. Cela a payé. On a gagné la C1. Quand il est parti, il a pleuré, les joueurs aussi.»