Moussa Dembélé dit non à Galatasaray

Cet hiver, Galatasaray souhaite renforcer son attaque. Entre la blessure de Mauro Icardi et l’avenir incertain de Victor Osimhen, le club de Süper Lig doit apporter du sang neuf à son effectif. Les Turcs pensent d’ailleurs à un ancien joueur de l’Olympique Lyonnais pour mener leur attaque. Comme révélé par FotoMaç et confirmé par nos soins, ils apprécient beaucoup Moussa Dembélé (28 ans).

Ce dernier évolue depuis un peu plus d’un an au sein d’Al-Ettifaq en Arabie saoudite. Un club où le natif de Pontoise se plaît et se sent très bien, que ce soit sur le rectangle vert ou en dehors. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Français n’a absolument aucune intention de changer d’air cet hiver, selon nos informations. Galatasaray sait donc à quoi s’en tenir avec Moussa Dembélé.