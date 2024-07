Vidéo : l’ouverture du score de Randal Kolo Muani

L’équipe de France a parfaitement entamé sa demi-finale contre l’Espagne grâce à l’ouverture du score signée Randal Kolo Muani. Le buteur parisien a profité d’un centre au cordeau de Kylian Mbappé pour échapper à la vigilance de Laporte et battre Unai Simon.

La suite après cette publicité

Malgré la réclamation des joueurs de la Roja, le but a bel et bien été validé par l’arbitre. Il s’agit du premier but des Bleus dans le jeu depuis le début de la compétition. Il arrive au meilleur des moments.