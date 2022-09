Metz-Guingamp : le match est interrompu après qu'un supporter a menacé l'arbitre

Metz recevait Guingamp ce lundi pour le dernier match de la 8ème journée de Ligue 2. Une rencontre très animée qui était marquée par un match nul incandescent au stade Saint-Symphorien (3-3) jusqu'à la 57ème minute donc. La première période était complètement folle et très prolifique avec six buts inscrits, trois de chaque côté, et deux cartons rouges pour les Messins (Boubakar Kouyaté 31e et Alexandre Oukidja 45e+3). Après la pause, l'intensité du match ne retombait pas et à la 56ème minute, Danley Jean-Jacques prenait à son tour un carton rouge pour un attentat sur Tristan Muyumba.

Une troisième exclusion qui mettait le feu au poudre dans le stade. A 22h05 (57e), la rencontre était interrompue, la sécurité du corps arbitral étant menacée par des supporters messins qui auraient escaladé la tribune. Les joueurs rentraient alors aux vestiaires. Dans la foulée, une réunion avait lieu entre les délégués du match afin de savoir quelles mesures prendre dans cette situation. Après 25 minutes d'interruption (à 22h30 donc), le match finissait enfin par reprendre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tous les protagonistes. Au moindre incident supplémentaire, la rencontre sera définitivement arrêtée.