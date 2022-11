Coupe du Monde 2022 : le Mexique vient à bout de l'Arabie Saoudite mais rate de peu les 8es de finale

La suite après cette publicité

Alors que l'Argentine affrontait le leader polonais, l'Arabie Saoudite était opposée au Mexique dans le cadre de la troisième journée du groupe C. Les Faucons d'Hervé Renard, troisièmes de la poule mais à égalité avec l'Albiceleste, avaient l'occasion de réitérer l'exploit de la sélection aux Etats-Unis en 1994, édition durant laquelle les Saoudiens étaient tombés en huitième de finale face à la Suède (3-1). Dernier au classement avant cette soirée, El Tricolor de Gerard Martino pouvait également retrouver la phase à élimination directe pour la huitième fois de rang depuis 1994, sans pour autant passer le plafond de verre des 8es, que les Mexicains n'ont jamais dépassé depuis.

Le Mexique réussissait son entame de rencontre en débutant rapidement par mettre la pression sur la défense saoudienne, d'abord par Vega, dont le piqué était dégagé de la main par Al-Owais (3e). Le gardien de but saoudien n'était pas loin de payer cher son hésitation sur le centre à destination de H. Martín (7e). L'équipe au Faucon réagissait enfin par l'intermédiaire de Kanno, dont le coup franc puissant passait juste au-dessus des buts d'Ochoa (13e). En seulement 4 minutes, l'arrière-garde saoudienne connaissait quelques frissons face à l'attaque mexicaine, bien mise en échec par le portier vert (23e, 25e) et par Al-Ghannam (27e).

Le Mexique malheureux

Mais alors qu'Al-Hassan ratait sa tête décroisée avant la pause avec un score de parité au retour des vestiaires (45+6e), les hommes de Tata Martino se réveillaient après l'engagement de la seconde période. Sur un corner dévié au premier poteau par Montes, Martín trompait le dernier rempart adverse de l'autre côté de la surface (1-0, 48e), avant que Chávez n'envoie un superbe coup franc dans la lucarne de l'équipe d'Hervé Renard (2-0, 53e). De quoi tuer l'espoir des supporters saoudiens au meilleur des moments. Lozano aurait pu creuser l'écart dans la foulée du break, mais son but était refusé pour un hors-jeu au départ de l'action (56e).

Les occasions s'enchaînaient pour la Verde (70e, 72e, 78e), qui se devait d'inscrire au moins un but pour espérer dépasser la Pologne et terminer devant la Pologne, qui restait deuxième grâce au fair play. Le Mexique se voyait refuser un deuxième but pour une position illicite d'Antuna, qui avait pourtant réussi à remporter son face-à-face contre Al-Owais (87e). Grâce à un but en toute fin de match de son capitaine Al-Dawsari (2-1, 90+5e), venant tranquillement tromper Ochoa à la suite d'un bel une-deux, l'Arabie Saoudite, qui termine dernier de la poule C, venait doucher un peu plus les chances du Mexique de se qualifier pour les 8es de finale de la compétition, et ce malgré son premier succès (2-1).