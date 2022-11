Vidéo : le coup-franc magistral de Luis Chávez pour le Mexique

Le Mexique est peut-être en train d'aller chercher sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe du Monde. Contre l'Arabie Saoudite, la Tri a fait le break au retour des vestiaires grâce à des buts d'Henry Martin et de Luis Chavez.

Ce dernier a inscrit un coup-franc absolument fabuleux. Une magnifique frappe du gauche à environ 30 mètres du but saoudien qui a fini sa course dans la lucarne. Un but splendide qui entretient l'espoir.