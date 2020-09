EdF : Eduardo Camavinga pourrait battre un record de précocité dès ce soir

Sélectionné en équipe de France pour la première fois de sa jeune carrière à seulement 17 ans et neuf mois, Eduardo Camavinga peut dès ce soir contre la Suède entrer dans l’histoire en battant un record de précocité détenu par Maryan Wisniewski depuis 1955. En effet à 18 ans et deux mois, ce dernier avait affronté cette même Suède cette année-là à Colombes, ce qui faisait de lui le plus jeune joueur à prendre part à une rencontre avec les Bleus.

L’ancien joueur du RC Lens s’est d’ailleurs livré dans les colonnes du Parisien et revient sur ce record qui pour lui n’a jamais été quelque chose d’important. «On m'en a parlé un peu, je ne pensais pas que c'était pour aujourd’hui. Ça fera plaisir à beaucoup de monde. Moi, vous savez, je n'ai jamais pensé à ça, ce record ne m'a jamais taquiné. Ce n'est pas mon problème» indique l'ancien ailier, désormais âgé de 83 ans. À voir désormais si pour ce premier match des Bleus dans cette Ligue des Nations, Didier Deschamps l'entend de cette oreille.