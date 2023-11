Reims - PSG : Will Still adoube Gianluigi Donnarumma

À l’occasion de la 12e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, en déplacement au stade Auguste-Delaune, a remporté la bataille de la Marne contre le Stade de Reims (3-0). Bousculé en première période par une équipe champenoise prometteuse, le club de la capitale n’a pas tremblé et s’en est remis principalement à deux hommes : Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé. Le premier a été impérial dans ses cages, multipliant les exploits sur sa ligne, tandis que le second s’est offert un triplé, le premier depuis août 2022. Logiquement, la performance des deux Parisiens n’a pas laissé de marbre l’entraîneur adverse, Will Still, dithyrambique à leur égard.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 27 12 20 8 3 1 29 9 4 Reims 20 12 2 6 2 4 17 15

«Donnarumma, c’est une machine de guerre, le meilleur gardien du monde, et Mbappé met un triplé. Je suis incroyablement fier du Stade de Reims ce soir, je suis très content de ce qu’on a pu montrer. Mais quand il y a de la qualité en face, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse faire. Félicitations à eux, ils marquent sur un premier but incroyable et deux transitions où on n’est pas tout à fait attentifs. On fait 19 tirs, je suis vraiment satisfait du contenu», a déclaré le technicien belge au micro de Prime Vidéo, soulignant malgré tout la prestation des siens.