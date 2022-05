Trophées UNFP : les finalistes pour le plus beau but de l'année dévoilés !

L’UNFP a dévoilé ce vendredi sa sélection des cinq plus beaux buts de l’année en Ligue 1 et il y en a pour tous les goûts. Retourné acrobatique, frappe de plus de 50 mètres, reprise de volée ou encore mouvement collectif de toute beauté, les amoureux du football ont désormais l'opportunité de voter pour leur favori sur le site de l’UNFP, avant la révélation du grand vainqueur ce dimanche.

La suite après cette publicité

Au choix ? Le retourné de Bamba Dieng (OM) contre Strasbourg (18e journée), la reprise de volée d’une trentaine de mètres de Franck Honorat (Brest) contre Reims (10e journée), le lob depuis sa moitié de terrain de Wahbi Khazri (Saint-Étienne) à Metz (12e journée), le triple une-deux de Lucas Paqueta (OL) contre Clermont (3e journée) ou encore le magnifique coup franc de Téji Savanier à Metz (16e journée). Autant de bijoux mais un seul vainqueur, révélé ce dimanche lors de la 30e cérémonie des Trophées UNFP.