Un ancien joueur du PSG charge Luis Enrique

«Je n’aurais pas entraîné le PSG de Messi, Neymar et Mbappé. Si seulement l’équipe avec le meilleur joueur du monde gagnait des titres, le PSG aurait huit Ligues des champions… et il n’en a aucune», résumait Luis Enrique récemment dans un documentaire de la Movistar. Si les cocktails de stars n’ont pas toujours fait bon ménage, à l’image des Galactiques du Real Madrid, Ander Herrera reste quand même peu convaincu de la pertinence de cette analyse.

Dans un entretien accordé à Relevo, l’ancien joueur du PSG a rappelé que Paris avait déjà été une grande équipe, même avec la présence de plusieurs vedettes ces dernières années : «Je peux le comprendre (Luis Enrique) et il fixe ses règles, c’est d’ailleurs pour ça qu’il est l’entraîneur de l’équipe… Mais j’estime que nous avions une équipe. Il est impossible de gagner des titres ou d’être vice-champion d’Europe (en 2020 avec Di Maria, Mbappé et Neymar) sans être une équipe. On a quand même remporté la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, la Ligue 1, et on a été en finale de Ligue des Champions. J’ai le plus grand respect pour Luis Enrique, mais à mon sens, on avait bien une équipe.»