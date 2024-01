Antalyaspor : un international israélien viré après une célébration polémique

Quand la politique s’immisce dans le foot, l’issue est souvent malheureuse. Surtout lorsque ça concerne le conflit israélo-palestinien. Tout à l’heure, Sagiv Jehezkel, international israélien du club turc Antalyaspor, a célébré son but en montrant son bandage face à Trabsonspor. Sur celui-ci était inscrit : « 100ème jour du 7 octobre ». Un message politique qui n’a pas plus à son club.

En effet, quelques minutes après la fin du match, Antalyaspor et son président ont communiqué sur cette célébration et ont pris la décision de l’exclure de l’équipe. Pour le club turc, le joueur israélien « a agi d’une manière contraire aux sensibilités de la ville d’Antalya, du club d’Antalyaspor et de notre pays ».