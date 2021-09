Martin Ødegaard explique son départ du Real Madrid

Cet été, Martin Ødegaard (22 ans) a choisi de quitter définitivement le Real Madrid, qu'il avait rejoint à 15 ans, pour s'engager avec Arsenal. Un choix qu'il a expliqué à VG en marge du rassemblement de la sélection de Norvège.

«Je pense que c'était pour le mieux pour moi. Je me suis bien amusé dès le premier jour, avec des coéquipiers, des entraîneurs, au sein du club en général. Je suis très heureux et ravi d'être de retour. (...) Je suis très heureux d'être de retour et motivé pour relancer le club. Je veux de la stabilité. Je veux m'installer. Maintenant, je sens que j'ai la possibilité de me stabiliser quelque part. Je fais partie d'un très grand club, avec de nombreux jeunes joueurs passionnants, un entraîneur fantastique et un club qui veut se battre jusqu'au sommet. Je pense que c'est assez parfait», a-t-il lâché avant de poursuivre. «Tout ce que j'ai entendu dernièrement en Espagne est faux. À part ça, je n'ai pas besoin de commenter. Je pense juste que c'est dommage. Les médias espagnols en particulier ont une façon de le présenter, et ce n'est pas le cas. C'est la seule chose que je veux dire». C'est dit.