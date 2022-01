Culture FUT : les attaquants nominés pour la Team of the Year sont là !

C'est l'une des choses les plus attendues chaque fin d'année par les habitués de FIFA : la Team of the Year, où équipe de l'année, mettant à l'honneur les meilleurs joueurs tout au long de l'année civile écoulée. En ce début 2022, il est donc temps de choisir quels atouts offensifs bénéficieront d'un super boost pour venir renforcer les équipes des joueurs de Fifa Ultimate Team (FUT). Retrouvez les 22 attaquants postulant à une place dans la Team of the Year dans ce 13ème épisode de Culture FUT !

La suite après cette publicité

Retrouvez l'épisode 12 de Culture FUT : voici les latéraux qu'il faut avoir dans sa team !