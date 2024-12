Real Madrid : l’incroyable volte-face de l’Espagne avec Aurélien Tchouameni

La presse espagnole a des vestes réversibles. Très critiques à l’égard de Kylian Mbappé depuis quelques semaines, les médias ibériques ont fait une sacrée volte-face ces derniers jours. Et on peut en dire autant concernant Aurélien Tchouameni. Après le départ de Toni Kroos et avec un Luka Modric vieillissant, le footballeur acheté 80 M€ à l’AS Monaco, devait prendre le pouvoir au sein du milieu madrilène. Il avait été préparé pour cela lors de ces deux dernières saisons sous la houlette des cadres. Mais ses premiers pas lors de cet exercice 2024-25 n’ont pas été à la hauteur des attentes et des espoirs placés en lui. De plus en plus de supporters merengues comme d’observateurs et de journalistes réclamaient plutôt Eduardo Camavinga.

Et le point de non-retour a été atteint le 5 novembre dernier lors de la défaite 3 à 1 face à l’AC Milan au stade Santiago-Bernabéu. Titulaire lors de cette rencontre, Tchouameni a été très décevant et surtout il a été dépassé à tous les niveaux et remplacé à la pause par Camavinga. Massacré par la presse espagnole, l’ancien joueur de Bordeaux a eu quelques jours de répit. En effet, les Merengues ont annoncé qu’il souffrait d’une entorse de la cheville. Une blessure qui l’a éloignée des terrains durant 26 jours (4 matches manqués, ndlr). Mais ce n’était pas la première pour le Français, qui avait déjà été mis à l’arrêt durant 14 jours au mois de septembre en raison d’une blessure au pied.

Un sacrifice qui paie

Remis sur pied, le vice-capitaine des Bleus a retrouvé des couleurs lors de ses dernières sorties sous le maillot blanc. Il a participé à 4 rencontres toutes compétitions depuis son retour de blessure, toutes en tant que titulaire. Surtout, le milieu a fait plutôt bonne impression dans un rôle qui n’est pas le sien à l’origine, puisqu’il évolue notamment en défense centrale après la blessure d’Eder Militão. Il avait déjà dépanné à ce poste l’an dernier, derrière Rüdiger et Nacho. Il le fait encore cette saison. Et pour la presse ibérique, c’est une révélation. Ce vendredi, Marca consacre un long article à l’international tricolore (19 matches, 17 titularisations toutes compétitions confondues, 1487 minutes jouées cette saison).

"Tchouameni se défend", titre le média ibérique avant de développer à son sujet. «La formule de Tchouameni fonctionne comme une formule centrale. Au moins, les chiffres sont de leur côté. Contre Pachuca, il a disputé son quinzième match en tant que défenseur et le bilan est de 11 victoires et quatre nuls. Tchouameni se défend à un poste qui n’est pas le sien et le Real Madrid est invaincu avec lui en défense centrale. De plus, lors de sept de ces 15 matches, l’équipe a gardé sa cage inviolée, encaissant 16 buts (1,06 but par match). Avec ces chiffres, il n’est pas surprenant qu’Ancelotti ait voulu avoir quelques mots de reconnaissance pour le joueur. »

Le bon soldat d’Ancelotti

En effet, après le nul face au Rayo Vallecano le week-end dernier, le Mister a eu des mots forts pour son joueur, véritable pompier de service. «Il faut tout d’abord remercier Tchouameni pour son engagement. Il joue à un poste qui n’est pas le sien. Il le fait pour l’équipe, il fait preuve d’engagement et ne se plaint pas. Il fait du mieux qu’il peut et il le fait bien. Il a très bien fait contre l’Atalanta et Gérone et ce n’est pas un hasard si nous avons gagné les deux matches.» L’an dernier, Ancelotti, qui l’avait aligné à ce poste contre Manchester City, Leipzig ou face au Barça, avait déjà fait son éloge. «Il a très bien compris ce dont l’équipe a besoin. On dirait qu’il a toujours joué là. Il est intelligent.»

Et il ne fait surtout pas de vagues, lui qui doit encore se sacrifier alors que le Real Madrid ne s’est pas renforcé derrière l’été dernier après le départ de Nacho. «Je préfère jouer au milieu, mais j’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même.» Malgré la présence du jeune Raul Asencio, Carlo Ancelotti continue de faire appel à Aurélien Tchouameni pour solidifier son arrière-garde. Alors que des rumeurs évoquaient un possible départ du Français sous contrat jusqu’en 2028, il n’en est rien visiblement. Bien qu’il ait pu décevoir dans l’entrejeu, il a montré qu’on peut globalement compter sur lui derrière. Le Real Madrid peut être ravi.